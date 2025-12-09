गोवा अग्निकांड के आरोपी की थाईलैंड से सामने आई फोटो: योगी की तर्ज पर चले CM सावंत; बुलडोजर चलाने का दिया आदेश

Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा घटना के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों ने आग लगने के महज तीन घंटे बाद रविवार तड़के इंडिगो की फ्लाइट से फुकेत के लिए उड़ान भरी थी। दोनों पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं। घटना के बाद से लूथरा बंधु फरार चल रहे हैं। इस बीच गौरव लूथरा की थाईलैंड से पहली तस्वीर सामने आई है।