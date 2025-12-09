गोवा अग्निकांड के आरोपी की थाईलैंड से सामने आई फोटो: योगी की तर्ज पर चले CM सावंत; बुलडोजर चलाने का दिया आदेश

गोवा नाइटक्लब के मालिक गौरव लूथरा की थाईलैंड से पहली तस्वीर
Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा घटना के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों ने आग लगने के महज तीन घंटे बाद रविवार तड़के इंडिगो की फ्लाइट से फुकेत के लिए उड़ान भरी थी। दोनों पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं। घटना के बाद से लूथरा बंधु फरार चल रहे हैं। इस बीच गौरव लूथरा की थाईलैंड से पहली तस्वीर सामने आई है।
गौरव लूथरा को फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन काउंटर के पास देखा गया। वह रविवार सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली से फुकेत पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों भाई फुकेत के एक लग्जरी रिसॉर्ट में ठहरे थे, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के पहुँचने से पहले ही वहाँ से निकल गए।
दोनों भाइयों के देश छोड़कर भागने के बाद गोवा पुलिस की सूचना पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस किसी व्यक्ति की लोकेशन, पहचान या अपराध से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तर प्रदेश के ‘योगी मॉडल’ की तर्ज पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सीएमओ सूत्रों ने बताया कि वागाटोर बीच पर लूथरा बंधुओं का दूसरा आउटलेट ‘रोमियो लेन’ (समुद्र तट वाली शैक) मंगलवार दोपहर 3 बजे के बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह शैक कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी और पहले ही सील की जा चुकी है।
शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में डांस परफॉर्मेंस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पटाखों से छत में आग लग गई थी। क्लब के निर्माण में बड़े पैमाने पर बांस और अन्य ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग तेजी से फैली। कई लोग बेसमेंट में फंस गए थे। इस हादसे में अब तक 5 पर्यटकों सहित कुल 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं।
गोवा पुलिस ने क्लब के संचालन में सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन की प्रारंभिक जांच में पुष्टि की है। मामले की गहन जांच जारी है।
