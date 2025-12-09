अनिल अंबानी के बाद अब बेटे अनमोल के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन, 228 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला

RHFL का खाता 30 सितंबर 2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित हो गया। 7 जून 2019 से आरबीआई के तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान फ्रेमवर्क के तहत प्रक्रिया शुरू हुई। 29 मार्च 2023 को लागू समाधान योजना में यूनियन बैंक को अपने हिस्से के रूप में मात्र 60.23 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। 10 अक्टूबर 2024 को पूर्व प्रमोटरों व निदेशकों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 16 अक्टूबर 2024 को आरबीआई को सूचित किया गया। अंततः 13 नवंबर 2025 को सीबीआई को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

जांच में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केएम टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के माध्यम से कथित धन हस्तांतरण के सबूत मिले हैं।