9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अनिल अंबानी के बाद अब बेटे अनमोल के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन, 228 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला

Anil Ambani Son Jai Anmol Ambani: सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों के बाद आपराधिक मामला दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 09, 2025

Anil Ambani Son Jai Anmol Ambani00

अनिल अंबानी के बाद अब बेटे अनमोल के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन

Anil Ambani Son Jai Anmol Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हाल ही में 1,120 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ जब्त करने के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 228.06 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़ी है। अनिल अंबानी का रिलायंस समूह पहले से ही करीब 17,000 करोड़ रुपये के ऋणों में अनियमितताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहा है।

अनिल अंबानी के बेटे पर CBI का शिकंजा

सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच (BS&FB) ने 6 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज की। इसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के पूर्व निदेशक जय अनमोल अंबानी, पूर्व सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक रवींद्र शरद सुधाकर, अज्ञात सहयोगियों तथा कुछ अज्ञात लोक सेवकों को नामजद किया गया है। आरोप है कि 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2019 के बीच धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की घटनाएँ हुईं। सोमवार को सीबीआई ने कंपनी के कार्यालयों तथा जय अनमोल अंबानी के निवास स्थान पर छापेमारी भी शुरू की। जांच एजेंसी दस्तावेज़, ऋण खाते और आंतरिक रिकॉर्ड की गहन जाँच कर रही है।

228 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा (SCF ब्रांच) के उप महाप्रबंधक अनूप विनायक तराले की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। वर्ष 2015 में RHFL ने वित्तीय सहायता के लिए तत्कालीन आंध्रा बैंक (अब यूनियन बैंक में विलय) से संपर्क किया था। फरवरी-मई 2015 के बीच बैंक ने तीन टर्म लोन स्वीकृत किए – 200 करोड़, 150 करोड़ और 100 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) भी खरीदे गए, जिससे कुल ऋण राशि 550 करोड़ रुपये हो गई। यह सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का हिस्सा थी।

फंड डायवर्जन और अनियमितताओं का खुलासा

5 मई 2020 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। कुल 12,573.06 करोड़ रुपये के लगभग 86% कॉर्पोरेट ऋण संभावित रूप से जुड़ी हुई संस्थाओं (PIEs) को दिए गए थे, जिनमें पुनर्भुगतान क्षमता या पर्याप्त कोलेटरल का उचित आकलन नहीं किया गया था। लगभग 40% राशि (3,573.06 करोड़ रुपये) आवास वित्त के मूल उद्देश्य के बजाय ग्रुप कंपनियों के पुराने ऋण चुकाने में इस्तेमाल की गई। 18% राशि (1,610.13 करोड़ रुपये) सर्कुलर ट्रांजेक्शन में फँसी दिखी, जिसमें धन वापस RHFL को ही लौटाया गया। शेष 22% राशि (1,934.88 करोड़ रुपये) के अंतिम उपयोग का पता नहीं चल सका।

कंपनी का एनपीए बनना और समाधान

RHFL का खाता 30 सितंबर 2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित हो गया। 7 जून 2019 से आरबीआई के तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान फ्रेमवर्क के तहत प्रक्रिया शुरू हुई। 29 मार्च 2023 को लागू समाधान योजना में यूनियन बैंक को अपने हिस्से के रूप में मात्र 60.23 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। 10 अक्टूबर 2024 को पूर्व प्रमोटरों व निदेशकों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 16 अक्टूबर 2024 को आरबीआई को सूचित किया गया। अंततः 13 नवंबर 2025 को सीबीआई को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।
जांच में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केएम टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के माध्यम से कथित धन हस्तांतरण के सबूत मिले हैं।

ये भी पढ़ें

एक्टर विजय की रैली में मचा हड़कंप, बंदूक के साथ व्यक्ति को पकड़ा; करूर भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत
समाचार
एक्टर विजय ने की रैली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 04:52 pm

Hindi News / National News / अनिल अंबानी के बाद अब बेटे अनमोल के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन, 228 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.