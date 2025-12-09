एक्टर विजय की रैली में मचा हड़कंप, बंदूक के साथ व्यक्ति को पकड़ा; करूर भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में TVK की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हुई थी। सकरे रास्तों, निकास की कमी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई इस दुखद घटना में नौ बच्चे भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने भी TVK और उसके नेता विजय को उस दिन लापरवाह बताया था। इस हादसे ने ना सिर्फ TVK की छवि को नुकसान पहुंचाया था बल्कि राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा को नजरअंदाज करने की भारी कीमत भी सामने ला दी थी।