समाचार

एक्टर विजय की रैली में मचा हड़कंप, बंदूक के साथ व्यक्ति को पकड़ा; करूर भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत

मंगलवार को एक्टर विजय ने करूर भगदड़ के बाद पहली रैली की। इसको संबोधित करते हुए उन्होंने डीएमके पर निशाना साधा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

image

आरके मिश्रा

Dec 09, 2025

एक्टर विजय ने की रैली

एक्टर विजय ने की रैली (Photo-X)

करूर हादसे के बाद TVK की पहली बड़ी रैली पुडुचेरी में हुई। इसको संबोधित करते हुए विजय ने डीएमके पर निशाना साधा। वहीं रैली में घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पिस्तौल के साथ पकड़ा है। इसके बाद वहां कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया।

व्यक्ति ने खुद को बताया निजी सुरक्षा कर्मचारी

पुलिस ने कहा कि व्यक्ति ने अधिकारियों को बताया कि वह एक निजी सुरक्षा कर्मचारी है जो देर से आया था और उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। हालाँकि, उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह किसकी सुरक्षा कर रहा था। 

TVK की रैली में 41 लोगो की हुई थी मौत

बता दें कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में TVK की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हुई थी। सकरे रास्तों, निकास की कमी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई इस दुखद घटना में नौ बच्चे भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने भी TVK और उसके नेता विजय को उस दिन लापरवाह बताया था। इस हादसे ने ना सिर्फ TVK की छवि को नुकसान पहुंचाया था बल्कि राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा को नजरअंदाज करने की भारी कीमत भी सामने ला दी थी।

पुलिस ने बढ़ाई जांच और सख्ती

इस घटना के बाद TVK के हर कार्यक्रम में बदलाव साफ दिखाई देता है। पुडुचेरी के उप्पालम एक्सपो ग्राउंड में होने वाली आज की रैली शुरू होते ही मुल्लोदई सीमा पर पुलिस ने जांच और सख्ती बढ़ा दी थी। बिना QR कोड वाले पास किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। रैली में 5,000 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, और इसमें भी बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है।

यह कार्यक्रम पूरी तरह से पुडुचेरी के लोगों तक सीमित रखा गया है और तमिलनाडु से यात्रा करके आने वाले समर्थकों को साफ मना किया गया है। रैली स्थल और आसपास की सड़कों पर 50 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सड़क किनारे पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विजय भी इस बार मंच पर न जाकर एक खास तैयार किए गए वाहन से ही लोगों को संबोधित कर रहे हैं।

समर्थकों को दी गई हिदायतें

TVK ने भी करूर के बाद खुद में कई बदलाव किए हैं, और रैली शुरू होने से पहले ही समर्थकों को साफ हिदायतें दी गई थीं कि किसी तरह की शोभायात्रा, स्वागत जुलूस, बिना अनुमति वाले बैनर और पोस्टर या विजय की गाड़ी का पीछा करने जैसी कोई हरकत नहीं की जाएगी। पार्टी ने यह भी साफ कहा है कि अब सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है और करूर जैसा हादसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा।

विजय ने रैली को किया संबोधित

इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजय ने रैली को संबोधित किया और शुरुआत में ही DMK पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि DMK पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका काम ही लोगों को धोखा देना है। उन्होंने पुदुचेरी के लोगों से कहा कि वे TVK को मौका दें और उन्हें वैसा न ठुकराएँ जैसा कुछ लोग तमिलनाडु में करते हैं।

विजय ने यह भी कहा कि प्रशासनिक तौर पर भले तमिलनाडु और पुदुचेरी अलग हों, लेकिन भावना से दोनों एक हैं और दोनों के लोगों के बीच का बंधन कभी अलग नहीं हो सकता।

रैली में बोलते हुए विजय ने पुदुचेरी की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया और यहां की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दूसरी पार्टी का है, फिर भी पुदुचेरी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा का इंतजाम किया है और तमिलनाडु सरकार को पुदुचेरी से सीखने की जरूरत है।

भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पुदुचेरी को राज्य का दर्जा देने की पुरानी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। IT कंपनियों को यहां लाने की कोई ठोस योजना नहीं दिखाई देती और कराईकल और यानम जैसे कई इलाकों में विकास भी रुका पड़ा है। पर्यटन ढांचे पर सवाल उठाते हुए विजय ने कहा कि इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बाद भी यहां ठीक से पार्किंग की सुविधा तक नहीं है।

मछुआरों की समस्याओं का भी किया जिक्र

मछुआरों की समस्या पर भी विजय ने चिंता जताई और कहा कि श्रीलंकाई नौसेना अक्सर पुदुचेरी के मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है। बातचीत के बाद भले ही वे रिहा तो हो जाते हैं लेकिन उनकी नावें वापस नहीं मिलतीं, जिससे उनका भारी नुकसान होता है। विजय ने अपने भाषण के अंत में भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में TVK का झंडा जरूर लहराएगा।

Published on:

09 Dec 2025 04:35 pm

Hindi News / News Bulletin / एक्टर विजय की रैली में मचा हड़कंप, बंदूक के साथ व्यक्ति को पकड़ा; करूर भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत

Patrika Site Logo

