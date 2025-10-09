Goa Politics: विधानसभा चुनाव से पहले AAP के कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बताई यह बड़ी वजह

Goa Politics: गोवा में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। AAP के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कलंगुटकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। AAP नेता 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन न करने के अरविंद केजरीवाल के फैसले से नाराज थे। उन्होंने केजरीवाल के इस फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया।