‘2 नहीं 5 लोगों को मारा है’, गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोपी का चौंकाने वाला कबूलनामा

गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा (AI Image)
Goa Murder Case: गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव (Alexei Leonov) ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया है कि उसने कुल पांच महिलाओं की हत्या की है। इनमें से चार महिलाएं रूसी नागरिक बताई जा रही हैं। हालांकि, जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के बयान अस्पष्ट, असंगत और अप्रमाणित हैं, जिनकी सच्चाई की गहन जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में लियोनोव में मनोविकारी (psychopathic) प्रवृत्तियां पाई गई हैं। एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने बताया कि आरोपी खासतौर पर विदेशी महिलाओं, विशेष रूप से रूसी नागरिकों से दोस्ती करता था और फिर उनके साथ जुनूनी संबंध बना लेता था। “हत्या का तरीका अधिकतर मामलों में गला रेतना या दम घोंटना बताया गया है, जांच अधिकारी
पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि आरोपी ने इन दोनों महिलाओं की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की है।
पुलिस एक 40 वर्षीय असम की महिला की मौत की भी जांच कर रही है, जिसे 14 जनवरी को अप्राकृतिक मौत बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक, लियोनोव ने दावा किया कि उसने महिला को नशे की दवा देकर लकड़ी की छड़ी से मारा। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसने दिसंबर 2025 में एक रूसी महिला की हत्या की थी। इस दावे के आधार पर पुलिस ने उस दौरान दर्ज एक विदेशी महिला की अप्राकृतिक मौत के मामले को फिर से खंगालना शुरू कर दिया है।
