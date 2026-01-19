19 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

‘2 नहीं 5 लोगों को मारा है’, गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोपी का चौंकाने वाला कबूलनामा

Russian Women Murder: गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोपी रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव ने पुलिस पूछताछ में पांच महिलाओं की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच के सख्त आदेश दिए हैं।

Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 19, 2026

गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा (AI Image)

Goa Murder Case: गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव (Alexei Leonov) ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया है कि उसने कुल पांच महिलाओं की हत्या की है। इनमें से चार महिलाएं रूसी नागरिक बताई जा रही हैं। हालांकि, जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के बयान अस्पष्ट, असंगत और अप्रमाणित हैं, जिनकी सच्चाई की गहन जांच की जा रही है।

जुनूनी रिश्ते बने हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में लियोनोव में मनोविकारी (psychopathic) प्रवृत्तियां पाई गई हैं। एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने बताया कि आरोपी खासतौर पर विदेशी महिलाओं, विशेष रूप से रूसी नागरिकों से दोस्ती करता था और फिर उनके साथ जुनूनी संबंध बना लेता था। “हत्या का तरीका अधिकतर मामलों में गला रेतना या दम घोंटना बताया गया है, जांच अधिकारी

दो हत्या की पुष्टि

  • एलेना कास्थानोवा (37 वर्ष)
  • एलेना वानेवा (37 वर्ष)

पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि आरोपी ने इन दोनों महिलाओं की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की है।

असम की महिला की संदिग्ध मौत से भी जुड़ सकता है मामला

पुलिस एक 40 वर्षीय असम की महिला की मौत की भी जांच कर रही है, जिसे 14 जनवरी को अप्राकृतिक मौत बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक, लियोनोव ने दावा किया कि उसने महिला को नशे की दवा देकर लकड़ी की छड़ी से मारा। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

दिसंबर 2025 की विदेशी महिला की मौत पर भी जांच

आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसने दिसंबर 2025 में एक रूसी महिला की हत्या की थी। इस दावे के आधार पर पुलिस ने उस दौरान दर्ज एक विदेशी महिला की अप्राकृतिक मौत के मामले को फिर से खंगालना शुरू कर दिया है।

Updated on:

19 Jan 2026 11:29 am

Published on:

19 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / National News / '2 नहीं 5 लोगों को मारा है', गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोपी का चौंकाने वाला कबूलनामा

