‘2 नहीं 5 लोगों को मारा है’, गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के आरोपी का चौंकाने वाला कबूलनामा

Goa Murder Case: गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव (Alexei Leonov) ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया है कि उसने कुल पांच महिलाओं की हत्या की है। इनमें से चार महिलाएं रूसी नागरिक बताई जा रही हैं। हालांकि, जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के बयान अस्पष्ट, असंगत और अप्रमाणित हैं, जिनकी सच्चाई की गहन जांच की जा रही है।