राष्ट्रीय

पैरी हत्याकांड पर गोल्डी बराड़ के चौंकाने वाले दावे, लॉरेंस बिश्‍नोई ने रची इंदरप्रीत पैरी की मौत की साजिश

Inderpreet Perry Murder Case: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड मामले में बड़ा दावा किया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 06, 2025

गोल्डी बराड़ (X)

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) का एक कथित नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड को लेकर कई बड़े दावे करता दिखाई देता है। इस ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने यह आरोप लगाया है कि पैरी को चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) ने झांसा देकर बुलवाया था। गौरतलब है कि इस हत्या की जिम्मेदारी पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने सार्वजनिक रूप से ले ली थी।

ऑडियो में गोल्डी बराड़ के दावे

ऑडियो मैसेज में गोल्डी बराड़ कहता है कि इंदरप्रीत पैरी ने लॉरेंस से हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग की थी। कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी से संपर्क विक्की टेले के जरिए किया था। गोल्डी के अनुसार, विक्की टेले ने पैरी को बताया था कि “लॉरेंस भाई बात करना चाहते हैं।” जैसे ही लॉरेंस का पैरी को फोन आया, उसने बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस रिकॉर्डिंग में, गोल्डी के मुताबिक, यह स्पष्ट होता है कि लॉरेंस ने उसे चंडीगढ़ बुलाया और फिर उसकी हत्या की गई।

इंदरप्रीत पैरी को कैसे बुलाया चंडीगढ़

गोल्डी बराड़ के मुताबिक, जिस दिन इंदरप्रीत पैरी की हत्या हुई, उस दिन पुलिस ने भी ट्रैप लगाया हुआ था, लेकिन पैरी उनके हाथ नहीं लग पाया। इसी बीच सामने आई तीन मिनट की कथित रिकॉर्डिंग में लॉरेंस और पैरी की बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। रिकॉर्डिंग के अनुसार, जब पैरी पुलिस से बचता रहा, तो लॉरेंस ने खुद उसे फोन कर कहा “सीधी बात करनी है… सेक्टर 10 या 26 पहुंचो। वहां एक लड़का मिलेगा, वह तुम्हें फोन देगा, उसी से मुझसे बात करना।” गोल्डी बराड़ का कहना है कि लॉरेंस ने इस बातचीत के दौरान पैरी को हंसते-हंसते विश्वास में लिया और इसी झांसे में आकर पैरी निहत्था उस जगह पहुंच गया।

गाड़ी में मारी गोलियां

गोल्डी बराड़ के कथित दावे के अनुसार, चंडीगढ़ पहुंचने पर पैरी को एक लड़का मिला, जिसके साथ वह गाड़ी में बैठ गया। उसी दौरान पैरी को गाड़ी के भीतर 5 गोलियां मारी गईं। इसके बाद गाड़ी से बाहर निकलकर उसे 2 और गोलियां मारी।

पुलिस कर रही है जांच

इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड की जांच जारी है। सामने आया कथित ऑडियो मैसेज और तीन मिनट की फोन रिकॉर्डिंग पुलिस की जांच का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Published on:

06 Dec 2025 01:52 pm

