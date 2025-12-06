गोल्डी बराड़ के मुताबिक, जिस दिन इंदरप्रीत पैरी की हत्या हुई, उस दिन पुलिस ने भी ट्रैप लगाया हुआ था, लेकिन पैरी उनके हाथ नहीं लग पाया। इसी बीच सामने आई तीन मिनट की कथित रिकॉर्डिंग में लॉरेंस और पैरी की बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। रिकॉर्डिंग के अनुसार, जब पैरी पुलिस से बचता रहा, तो लॉरेंस ने खुद उसे फोन कर कहा “सीधी बात करनी है… सेक्टर 10 या 26 पहुंचो। वहां एक लड़का मिलेगा, वह तुम्हें फोन देगा, उसी से मुझसे बात करना।” गोल्डी बराड़ का कहना है कि लॉरेंस ने इस बातचीत के दौरान पैरी को हंसते-हंसते विश्वास में लिया और इसी झांसे में आकर पैरी निहत्था उस जगह पहुंच गया।