दिवाली से पहले अमूल ने दी बड़ी खुशखबरी, 700 प्रोडक्ट्स के रेट घटाए

Amul Reduces Dary Product Prices: दिवाली से पहले अमूल ने आम आदमी को बड़ी खुशखबरी दी है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने वाले GCMMF (गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन) ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी, फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक्स की खुदरा कीमतों में कटौती की घोषणा की। यह कदम हाल ही में जीएसटी दरों में कमी के बाद उठाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। GCMMF के बयान के अनुसार, यह संशोधन 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली कंपनी का उपभोक्ता-केंद्रित फैसला है, जो डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ाने और कारोबार वृद्धि को बढ़ावा देगा।
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% स्लैब को 5% और 18% में मर्ज करने के फैसले के बाद कई खाद्य वस्तुओं पर कर राहत मिली। अमूल ने इसे ग्राहकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बयान में कहा गया, यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी, आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय आदि श्रेणियों में किया गया है। यूएचटी मिल्क पर जीएसटी 5% से 0% हो गई, जबकि पनीर, चीज, घी और बटर पर भी राहत मिली। पैकेज्ड पाउच मिल्क पर पहले से ही 0% जीएसटी था, इसलिए उसकी कीमत अपरिवर्तित रहेगी। GCMMF के एमडी जयेन मेहता ने कहा कि यह बदलाव उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और किसानों की आय बढ़ाएगा।
कीमतों में कमी से दैनिक जरूरतों पर असर पड़ेगा। नीचे प्रमुख उत्पादों की तुलना दी गई है:
|उत्पाद
|पुरानी MRP (रुपये)
|नई MRP (रुपये)
|बचत (रुपये)
|मक्खन (100 ग्राम)
|62
|58
|4
|घी (1 लीटर)
|650
|610
|40
|प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किलो)
|575
|545
|30
|फ्रोजन पनीर (200 ग्राम)
|99
|95
|4
|यूएचटी मिल्क (1 लीटर)
|कोई बदलाव (0% GST पहले से)
|कोई बदलाव
|-
ये बदलाव दुकानों में 22 सितंबर से लागू होंगे, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को मासिक बचत होगी।
GCMMF ने कहा कि कीमतों में कमी से आइसक्रीम, पनीर और मक्खन जैसे उत्पादों की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति डेयरी खपत वैश्विक औसत से बहुत कम है। इससे मांग बढ़कर कारोबार में वृद्धि होगी, जो 36 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएगा। अमूल का टर्नओवर वृद्धि की उम्मीद है। इससे पहले मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से कीमतें घटाईं, जो जीएसटी राहत का हिस्सा है।