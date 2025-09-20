दिवाली से पहले अमूल ने दी बड़ी खुशखबरी, 700 प्रोडक्ट्स के रेट घटाए

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% स्लैब को 5% और 18% में मर्ज करने के फैसले के बाद कई खाद्य वस्तुओं पर कर राहत मिली। अमूल ने इसे ग्राहकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बयान में कहा गया, यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी, आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय आदि श्रेणियों में किया गया है। यूएचटी मिल्क पर जीएसटी 5% से 0% हो गई, जबकि पनीर, चीज, घी और बटर पर भी राहत मिली। पैकेज्ड पाउच मिल्क पर पहले से ही 0% जीएसटी था, इसलिए उसकी कीमत अपरिवर्तित रहेगी। GCMMF के एमडी जयेन मेहता ने कहा कि यह बदलाव उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और किसानों की आय बढ़ाएगा।