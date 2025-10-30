Patrika LogoSwitch to English

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज! 1 नवंबर से रेलवे चल रहा एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Mata Vaishno Devi: रेलवे ने माता वैष्णों देवी के भक्तों को खुशखबरी दी है। रेलवे ने एक नवंबर से वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने को ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 30, 2025

Indian Railways

भारतीय रेलवे (फाइल फोटो)

Mata Vaishno Devi Express Train: भारतीय रेलवे ने लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को खुशखबरी दी है। रेलवे एक नवंबर से कई अहम मार्गों पर बंद पड़ी ट्रेनों को दोबारा चलाने जा रहा है। इसमें माता वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के इस फैसले से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और नियमित यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

1 नवंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी ट्रेनों को पटरियों के गहन तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर से चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। यह सेवाएं 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच धीरे-धीरे फिर से शुरू होंगी। जम्मू रेल मंडल के सीनियर कामर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि मंडल में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और परीक्षण करने के बाद ट्रेनों को फिर से चलाए जाने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों छठे फेज में चलाए जाने की योजना है। इससे पहले पांच फेज में कई ट्रेनों का सफलतापूर्वक फिर से संचालन किया गया है।

भारी बारिश और जलभराव के कारण रोक दी थी ट्रेनें

रेलवे ने कई ट्रेन सेवाओं को बहाल करने की घोषणा की है। इस कदम से उत्तर भारत के तीर्थस्थलों और प्रमुख शहरों के बीच सुचारू रेल संपर्क बहाल करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय वैष्णो देवी, ऋषिकेश और कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और किफायती बना देगा। दो महीने पहले भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव के कारण ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। उसके बाद जम्मू आने-जाने वाली ट्रेनें निलंबित कर दी गई थीं।

ये ट्रेनें फिर से शुरू की जा रही हैं:

  • ट्रेन नंबर 14609-10 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा - योगनगरी ऋषिकेश) - परिचालन 1 नवंबर से शुरू होगा।
  • ट्रेन नंबर 19803-34 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कोटा) - परिचालन 2 नवंबर से शुरू होगा।
  • ट्रेन नंबर 19027-28 (जम्मू तवी - बांद्रा टर्मिनस) - संचालन 3 नवंबर से शुरू होगा।
  • ट्रेन संख्या 15655-56 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कामाख्या)- परिचालन 5 नवंबर से शुरू होगा।

Published on:

30 Oct 2025 05:50 pm

Hindi News / National News / माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज! 1 नवंबर से रेलवे चल रहा एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

