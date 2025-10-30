माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज! 1 नवंबर से रेलवे चल रहा एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे (फाइल फोटो)
Mata Vaishno Devi Express Train: भारतीय रेलवे ने लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को खुशखबरी दी है। रेलवे एक नवंबर से कई अहम मार्गों पर बंद पड़ी ट्रेनों को दोबारा चलाने जा रहा है। इसमें माता वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के इस फैसले से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और नियमित यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी ट्रेनों को पटरियों के गहन तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर से चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। यह सेवाएं 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच धीरे-धीरे फिर से शुरू होंगी। जम्मू रेल मंडल के सीनियर कामर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि मंडल में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और परीक्षण करने के बाद ट्रेनों को फिर से चलाए जाने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों छठे फेज में चलाए जाने की योजना है। इससे पहले पांच फेज में कई ट्रेनों का सफलतापूर्वक फिर से संचालन किया गया है।
रेलवे ने कई ट्रेन सेवाओं को बहाल करने की घोषणा की है। इस कदम से उत्तर भारत के तीर्थस्थलों और प्रमुख शहरों के बीच सुचारू रेल संपर्क बहाल करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय वैष्णो देवी, ऋषिकेश और कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और किफायती बना देगा। दो महीने पहले भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव के कारण ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। उसके बाद जम्मू आने-जाने वाली ट्रेनें निलंबित कर दी गई थीं।
