माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज! 1 नवंबर से रेलवे चल रहा एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी ट्रेनों को पटरियों के गहन तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर से चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। यह सेवाएं 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच धीरे-धीरे फिर से शुरू होंगी। जम्मू रेल मंडल के सीनियर कामर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि मंडल में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और परीक्षण करने के बाद ट्रेनों को फिर से चलाए जाने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों छठे फेज में चलाए जाने की योजना है। इससे पहले पांच फेज में कई ट्रेनों का सफलतापूर्वक फिर से संचालन किया गया है।