School Holiday: 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी घोषित, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

14 और 15 जनवरी को देश के कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। राजस्थान में जयपुर के स्कूलों में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी। पंजाब में 14 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर स्कूलों में रहेगी। हरियाणा में कई जगह 14 जनवरी को स्कूलों में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में कई जगह मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। तमिलनाडु में 15-17 जनवरी को पोंगल के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गुजरात में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कई जगह 14 जनवरी को भी स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में कनुमा पांडुगा के अवसर पर 14 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। कर्नाटक में कई जगह 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। तेलंगाना में मकर संक्रांति और भोगी के अवसर पर 14 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। असम में माघ बिहु के अवसर पर 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी रहेगी।