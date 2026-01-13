13 जनवरी 2026,

मंगलवार

School Holiday: 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी घोषित, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

Good News: 14 और 15 जनवरी को देश के कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इससे बच्चों के मज़े हो गए हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 13, 2026

School Holidays

School Holidays

देशभर के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में तो शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा रखी है। जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन के इलाकों के अलावा अब सभी राज्यों में विंटर वेकेशन (Winter Vacation) यानी सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। इसी बीच अब कई राज्यों में बच्चों के लिए गुड न्यूज़ (Good News) है क्योंकि 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) घोषित कर दी गई है।

किन राज्यों में रहेगी स्कूलों में छुट्टी?

14 और 15 जनवरी को देश के कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। राजस्थान में जयपुर के स्कूलों में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी। पंजाब में 14 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर स्कूलों में रहेगी। हरियाणा में कई जगह 14 जनवरी को स्कूलों में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में कई जगह मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। तमिलनाडु में 15-17 जनवरी को पोंगल के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गुजरात में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कई जगह 14 जनवरी को भी स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में कनुमा पांडुगा के अवसर पर 14 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। कर्नाटक में कई जगह 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। तेलंगाना में मकर संक्रांति और भोगी के अवसर पर 14 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। असम में माघ बिहु के अवसर पर 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

बच्चों के हुए मज़े

स्कूलों में छुट्टी से बच्चों के मज़े हो गए हैं। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और टीचर्स को भी राहत मिली है और वो भी खुश हैं।

Updated on:

13 Jan 2026 04:47 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:19 pm

Hindi News / National News / School Holiday: 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी घोषित, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

