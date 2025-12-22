22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

Good News: 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी, इन राज्यों में बच्चों की हुई मौज

School Holidays: 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को देश के कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। लॉन्ग विंटर वेकेशन से बच्चों की मौज हो गई है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 22, 2025

School Holidays

School Holidays

देश में ठंड का असर बढ़ने लगा है। कई राज्यों में शीतलहर चल रही है, तो कुछ राज्यों में तो बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। इसी बीच अब विंटर वेकेशन (Winter Vacation) यानी सर्दियों की छुट्टियों का समय नज़दीक आ गया है। बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से सर्दियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता है, जिससे ठंड में उन्हें स्कूल जाने से आराम मिले। इसी बीच अब कई राज्यों में 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) की घोषणा कर दी गई है।

इन राज्यों में रहेगी छुट्टी

देश के कई राज्यों में 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर बंद रहेंगे। पंजाब में इस साल 22 दिसंबर से अगले साल 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियाँ रहेगी। ओडिशा में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान में इस साल 25 दिसंबर से अगले साल 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में कई जगह 23 दिसंबर से अगले साल 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कई जगह 24-31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर में प्री-प्राइमरी स्कूलों में 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में कई जगह 24 दिसंबर से अगले साल 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियाँ रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

बच्चों की हुई मौज

स्कूलों में छुट्टी से बच्चों की मौज हो गई है। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और टीचर्स को भी राहत मिली है और वो भी खुश हैं।

Updated on:

22 Dec 2025 04:28 pm

Published on:

22 Dec 2025 04:26 pm

