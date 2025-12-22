Good News: 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी, इन राज्यों में बच्चों की हुई मौज

देश के कई राज्यों में 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर बंद रहेंगे। पंजाब में इस साल 22 दिसंबर से अगले साल 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियाँ रहेगी। ओडिशा में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान में इस साल 25 दिसंबर से अगले साल 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में कई जगह 23 दिसंबर से अगले साल 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कई जगह 24-31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर में प्री-प्राइमरी स्कूलों में 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में कई जगह 24 दिसंबर से अगले साल 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियाँ रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी।