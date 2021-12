बीते कुछ दिनों से किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया बेहद नरम नजर आ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। फिर सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और अब वो एमएसपी के मुद्दे पर भी किसानों से बात करने को तैयार है।

gov is ready for talk on msp issue with farmers, asked names skm