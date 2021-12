आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कम हुईं आतंकी घटनाएं, संसद में सरकार ने किया दावा

केंद्र सरकार ने आज संसद में दावा किया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सरकार ने बताया कि इस साल आतंकी घटनाएं घटकर 206 हो गई हैं।

Published: December 15, 2021 12:03:31 am

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज संसद में दावा किया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। आज सरकार ने संसद में इससे संबंधित आंकड़े भी पेश किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। मौजूद आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल आतंकी घटनाएं घटकर 206 हो गई हैं जो 2019 में 255 थीं। दरअसल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को जिस उद्देश्य से हटाया गया था, उसका असर दिख रहा है।

gov says Terrorist incidents reduced in Kashmir after abrogation 370