शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तेजस्वी यादव, बताई अपनी पत्नी राशेल का नाम बदलने की सच्चाई

शादी के बाद अब तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और पत्नी का नाम बदलने से लेकर उनके धर्म परिवर्तन जैसी सभी बातों को उन्होंने अफवाह बताया है।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल, तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपनी दोस्त एलेक्सिस उर्फ राशेल गोडिन्हो से शादी कर ली है। इसके बाद से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव की दुल्हन ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं, यही वजह है कि तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद राशेल ने शादी से पहले हिंदू धर्म स्वीकार किया, तब जाकर लालू यादव और राबड़ी देवी इस शादी के लिए राजी हुए। वहीं शादी के बाद अब तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और पत्नी का नाम बदलने से लेकर उनके धर्म परिवर्तन जैसी सभी बातों को उन्होंने अफवाह बताया है।

tejashwi yadav told the truth about changing the name of wife rachel