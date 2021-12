Omicron Variant: महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के 8 नए मामले, नहीं किया कोई विदेश दौरा

महाराष्ट्र में 8 अन्य लोगों में इस वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि इन लोगों ने कोई विदेश दौरा नहीं किया है। इन नए मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 57 हो गई है।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 8 अन्य लोगों में इस वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में ओमिक्रॉन के 7 मामले और वसई में भी एक मामला सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि चिंता की बात यह है कि संक्रमित पाए गए किसी भी मरीज ने विदेश की यात्रा नहीं की है। इन नए मामलों के साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 28 हो गई है। इनमें से अब तक 9 लोगों की कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।

8 new cases of omicron variant of corona reported in maharashtra