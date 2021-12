ओमिक्रोन वैरिएंट को लेकर WHO ने दी चेतावनी, मौतों की संख्या में हो सकता है इजाफा

कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि इससे अस्पताल भरने के साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्युदर में भी इजाफा हो सकता है।

नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनियाभर में खौफ का माहौल हैं। वहीं दुनियाभर में इस वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे मामलों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को पहले ही खतरनाक बता रहा था। साथ ही लोगों को इससे सावधान रहने की सलाह दे रहा था। वहीं अब WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर एक और टिप्पणी कर दी है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इन नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, इससे अस्पताल भरने के साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्युदर में भी इजाफा हो सकता है। अप्रयत्क्ष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनियाभर में कोरोना की अगली लहर ला सकता है।

