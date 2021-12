ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हाई कोर्ट में बोली सरकार, अभी टीकाकरण पर है हमारा ध्यान, बूस्टर डोज पर कर रहे विचार

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि फिलहाल सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही बूस्टर डोज की आवश्यकता पर भी विचार और समीक्षा की जा रही है, जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना के नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक इस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि फिलहाल सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही बूस्टर डोज की आवश्यकता पर भी विचार और समीक्षा की जा रही है। वैज्ञानिक भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अगर बूस्टर डोज की जरूरत महसूस होती है तो इस पर भी विचार कर फैसला लिया जाएगा।

