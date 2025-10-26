‘आरोपियों को बचा रही सरकार’, सतारा डॉक्टर आत्महत्या मामले में बोले राहुल गांधी

Satara Doctor Suicide Case: महाराष्ट्र के सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने इसे संस्थागत हत्या बताया और सरकार पर आरोपियों को बचाने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। गांधी ने आत्महत्या की निंदा करते हुए इसे एक त्रासदी बताया जो किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है।