Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो: RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग

आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने शनिवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 वर्षीय डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले पर दुख जाहिर किया। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करने की मांग कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Satara Doctor Suicide Case

सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो

Satara Doctor Suicide Case: आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 वर्षीय महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में गहरा दुख जताया है। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो आरोपी का एनकाउंटर कर देना चाहिए।

कड़ी कार्रवाई की मांग

पीड़िता के पिता ने कहा कि इस मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और सरकार को सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए।

पुलिस की उदासीनता पर सवाल

उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई में ढिलाई के कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ता है। पीड़िता के पिता ने कहा, 'ऐसे आरोपियों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में रहने लायक नहीं हैं।'

महिला आयोग पर नाराजगी

आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि 2024 में महिला आयोग के लोग हमारे घर पर भी आए थे और हमें खूब आश्वासन दिया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिला आयोग के लोग भी किसी काम के नहीं हैं। ये लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आते हैं। बंगाल महिला आयोग को भी उन्होंने निष्क्रिय बताते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने मांग की कि महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा
राष्ट्रीय
RJD MLC Qari Shoaib

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 07:10 pm

Hindi News / National News / सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो: RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…

Boyfriend arrested
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

राष्ट्रीय

Haryana: प्रदेश की सभी जिमों में होगी महिला ट्रेनर्स, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

राष्ट्रीय

तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.