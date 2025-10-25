सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो: RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग

सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो
Satara Doctor Suicide Case: आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 वर्षीय महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में गहरा दुख जताया है। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो आरोपी का एनकाउंटर कर देना चाहिए।
पीड़िता के पिता ने कहा कि इस मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और सरकार को सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई में ढिलाई के कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ता है। पीड़िता के पिता ने कहा, 'ऐसे आरोपियों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में रहने लायक नहीं हैं।'
आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि 2024 में महिला आयोग के लोग हमारे घर पर भी आए थे और हमें खूब आश्वासन दिया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिला आयोग के लोग भी किसी काम के नहीं हैं। ये लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आते हैं। बंगाल महिला आयोग को भी उन्होंने निष्क्रिय बताते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने मांग की कि महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
