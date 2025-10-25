सतारा कांड के आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करो: RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग

आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि 2024 में महिला आयोग के लोग हमारे घर पर भी आए थे और हमें खूब आश्वासन दिया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिला आयोग के लोग भी किसी काम के नहीं हैं। ये लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आते हैं। बंगाल महिला आयोग को भी उन्होंने निष्क्रिय बताते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने मांग की कि महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।