अब हर सार्वजनिक समारोह में गूंजेंगे ‘वंदे मातरम्’ के छह छंद, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान, गरिमा और प्रस्तुति में एकरूपता सुनिश्चित करना है। लंबे समय से विभिन्न आयोजनों में अलग-अलग अवधि और संस्करण में वंदे मातरम् प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसे में यह नया निर्देश देशभर में एक समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।