राष्ट्रीय

अब हर सार्वजनिक समारोह में गूंजेंगे ‘वंदे मातरम्’ के छह छंद, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Vande Mataram Rules: सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों में 3 मिनट 10 सेकंड का छह अंतरा वाला ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य कर दिया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 11, 2026

वंदे मातरम् पर सरकार का सख्त निर्देश (AI Image)

Vande Matram New Rules: केंद्र सरकार ने आधिकारिक आयोजनों में वंदे मातरम् के गायन और वादन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का छह अंतरा वाला अधिकृत संस्करण ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है।

किन मौकों पर होगा अनिवार्य?

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर।
राष्ट्रपति के आगमन से पहले और बाद में।
राष्ट्रपति के भाषण या राष्ट्र के नाम संबोधन से पूर्व एवं पश्चात।
राज्यों में राज्यपाल के आगमन के समय।
राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में।

इन सभी मौकों पर निर्धारित समय सीमा और अधिकृत संस्करण का पालन करना आवश्यक होगा।

आदेश का उद्देश्य क्या है?

सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान, गरिमा और प्रस्तुति में एकरूपता सुनिश्चित करना है। लंबे समय से विभिन्न आयोजनों में अलग-अलग अवधि और संस्करण में वंदे मातरम् प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसे में यह नया निर्देश देशभर में एक समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सभी सरकारी कार्यक्रमों में होगा लागू

नए नियम के अनुसार अब केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन या वादन केवल निर्धारित 3 मिनट 10 सेकंड की समयावधि के भीतर ही किया जाएगा। इससे कार्यक्रमों में समय प्रबंधन और प्रोटोकॉल की स्पष्टता बनी रहेगी।

Updated on:

11 Feb 2026 09:32 am

Published on:

11 Feb 2026 09:18 am

Hindi News / National News / अब हर सार्वजनिक समारोह में गूंजेंगे 'वंदे मातरम्' के छह छंद, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

