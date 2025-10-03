Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, कैश ऑन डिलीवरी फीस पर शुरू की जांच

E-commerce platforms: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को सीओडी शुल्क के खिलाफ शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं और उन्होंने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 03, 2025

E-commerce platforms

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होगी सख्त कार्रवाई (फाइल फोटो)

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर केंद्र सरकार का हंटर चलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की जांच की जा रही है। यह जांच पड़ताल कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी पर लगने वाली अतिरिक्त फीस को लेकर की जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले और सीओडी के लिए अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब सरकार का हंटर

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस 'डार्क पैटर्न' के समान हैं जो खरीदारों का शोषण करती हैं और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक यूजर्स की पोस्ट के जवाब में दिया गया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट की ओर से ऑफर हेंडलिंग फीस, पेमेंट हेंडलिंग फीस और प्रोटेक्ट प्रॉमिस जैसी कई फीस बसूलने का जिक्र किया गया था।

COD फीस और ठगी पर केंद्र की पेनी नजर

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को सीओडी शुल्क के खिलाफ शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं और उन्होंने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, प्लेटफॉर्म की बारीकी से जांच की जा रही है और उपभोक्ता अधिकारों के किसी भी उल्लंघन पर भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जीएसटी का लाभ ग्राहकों तक कैसे पहुंचे

विभाग न केवल अनुचित शुल्कों की निगरानी कर रहा है, बल्कि इस बात पर भी नजर रख रहा है कि ये कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लाभ उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाती हैं।

जीएसटी से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान

इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक जीएसटी से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नजर रख रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही, उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचा रहा है। यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जीएसटी सुधारों का लाभ वास्तव में हर भारतीय तक पहुंचे।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी ने बाइक और कार के वजन को लेकर की ऐसी टिप्पणी, BJP ने उड़ाया मजाक
राष्ट्रीय

ये भी पढ़ें

दूसरों का खून चूसकर जिंदा रहती है BJP, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बोला हमला
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 05:41 pm

Hindi News / National News / ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, कैश ऑन डिलीवरी फीस पर शुरू की जांच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

RJD leader, Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने बाइक और कार के वजन को लेकर की ऐसी टिप्पणी, BJP ने उड़ाया मजाक

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

TCS का बड़ा फैसला, छंटनी के बाद भी कंपनी देगी 6 महीने से 2 साल तक मुफ्त पैसे

TCS
राष्ट्रीय

दूसरों का खून चूसकर जिंदा रहती है BJP, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बोला हमला

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin
राष्ट्रीय

मानसून करेगा तांडव! अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए चेतावनी जारी

Heavy rain alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.