दिल्ली: दादी ने पैसे नहीं दिए तो नाबालिग ने कर दी हत्या, वीडियो कॉल पर दोस्तों को दिखाया शव

Delhi Crime: दिल्ली में एक नाबालिग लड़के ने अपनी 84 वर्षीय दादी की हत्या कर दी। ये हत्या उसने दादी द्वारा पैसे न दिए जाने के बाद की।

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में नाबालिग ने 80 वर्षीय बुजुर्ग दादी माया देवी की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। 17 वर्षीय पोते ने दादी से पैसे मांगे थे और जब दादी ने मना किया तो उसने गुस्से में अपनी दादी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।





Grandson killed 84 year old grandmother for money, shows body to friends on video call