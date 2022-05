शादी की रात हुआ कुछ ऐसा दूल्हा रह गया दंग, घूंघट उठाते ही हो गया बेहोश

Weird News: शादी की रात दूल्हे ने जब अपनी दुल्हन का घूँघट उठाया तो वो काफी हैरान रह गया। दूल्हा सच्चाई जानकर बेहोश हो गया और जब होश आया तो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें।

किसी भी व्यक्ति के लिए शादी काफी खास होती है। ये पवित्र बंधन विश्वास की नींव पर टिका होता है जिसमें किसी भी तरह का धोखा केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक युवक ने शादी की रात अपनी दुल्हन का घूँघट उठाया तो उसके होश ही उड़ गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ?







Groom shocked on first night of wedding, after knowing reality of wife