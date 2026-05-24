गुजरात के अमरेली में स्टेट हाईवे पर बस-कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत

Breaking News: गुजरात के अमरेली जिले के लाठी तालुका में केरला गांव के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। जानकारी के अनुसार, एक निजी लग्जरी बस और अल्टो कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जो इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चकनाचूर हो गई।