Gujarat Assembly Election 2022: आज गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग

New Delhi

Submitted by:

अ + अ - नई दिल्लीPublished: Nov 02, 2022 09:50:50 am

Gujarat Assembly Election 2022: निर्वाचन आयोग आज गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि 2017 की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव हो सकता है।

Gujarat Assembly Election 2022: Election Commission may announce the dates of Gujarat assembly elections today