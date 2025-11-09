गुजरात ATS ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, बड़े हमले को अंजाम देने की कर रहे थे प्लानिंग

गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल तीन लोगों को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया है। ATS बीते कुछ दिनों से तीनों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। ATS ने कहा कि आतंकी हथियार इकट्ठा करने के लिए गुजरात आ रहे थे और इनकी योजना देश में कई जगहों पर हमले करने की थी। तीनों आतंकी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। ATS अब आगे की पूछताछ में जुटी हुई है।