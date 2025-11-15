Brutal Crime: दूल्हे ने शादी से कुछ घंटे पहले की दुल्हन की हत्या, लोहे के पाइप से पीट-पीट कर ले ली जान

यह वह दुल्हन है, जिसे साजन ने मार डाला। (फोटो: एक्स.)
Groom Kills Bride: गुजरात के भावनगर में खुशियों से भरा शादी का दिन मातम (Bhavnagar Murder) में बदल गया। दुल्हन सोनी राठौड़ (22) को उसी लड़के ने मार डाला, जिसके साथ वह महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप(Live-In Violence) में रह रही थी। आरोपी साजन बारैया (26) ने सुबह-सुबह खाने और पैसे के लिए झगड़ा किया, फिर लोहे के पाइप (Iron Pipe Attack) से सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए और सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई (Groom Kills Bride)। उसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना टेकरी चौक के पास प्रभुदास तालाब इलाके में हुई। पुलिस ने बॉडी कब्जे में ले ली, पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी और साजन की तलाश शुरू कर दी।
दोनों का रिश्ता पुराना था। सोनी और साजन कई महीनों से एक साथ रहते थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। कल ही सोनी के घर में किसी रिश्तेदार का अंतिम संस्कार हुआ था। आज सुबह साजन दुल्हन के घर पहुंचा। छोटी-सी बात पर बहस हुई। खाना नहीं बना, पैसे नहीं हैं – बस इतनी सी बात। साजन का गुस्सा फट पड़ा। उसने पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और सोनी के सिर-माथे पर दे मारा। फिर दीवार से टकराया। खून से लथपथ सोनी वहीं ढेर हो गई। पड़ोसियों ने शोर सुना, गंगाजलिया पुलिस स्टेशन फोन किया। पुलिस पहुंची तो दुल्हन की लाश मिली।
डिप्टी एसपी आरआर सिंधाल ने बताया, “सुबह करीब 6 बजे प्रभुदास तालाब स्ट्रीट नंबर 10 में हत्या हुई। सोनी और साजन आज शादी करने वाले थे। साजन घर आया, झगड़ा हुआ। पाइप से हमला किया, सिर दीवार पर पटका। सोनी की मौके पर मौत हो गई।” पुलिस ने इलाका सील किया और हत्या का हथियार बरामद कर लिया। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। साजन को हिंसक और गुस्सैल बताया जा रहा है। वह कहीं भी हमला कर सकता है, इसलिए कई टीमें लगाई गई हैं।
इलाके में बहुत दहशत है। लोग कह रहे हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातें जानलेवा हो जाती हैं। शादी से ठीक पहले ऐसा खूनी खेल किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनी के परिवार वाले सदमे में हैं। मंडप सज चुका था, कार्ड बंट चुके थे। अब लाश का इंतजार है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। साजन के फोन की लोकेशन ट्रैस की जा रही है। पड़ोसी बता रहे हैं कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
यह घटना घरेलू हिंसा की काली सच्चाई उजागर करती है। लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा कम मिलती है। गुजरात में ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस अब साजन के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। क्या उसने पहले भी मारपीट की थी ? क्या पैसे का लेन-देन विवाद था? मामले की जांच होने पर सबकुछ साफ होगा। फिलहाल शहर में शहर में खलबली मची हुई है। लोग शादी-ब्याह में सतर्क रहने की बात कर रहे हैं।
बहरहाल सोनी की मौत से पूरा इलाका हिल गया। मां-बाप बेसुध हैं। कल अंतिम संस्कार होगा, आज दुल्हन की अर्थी रखी है। साजन कहां छिपा है, कोई पता नहीं। पुलिस को उम्मीद है कि उसे जल्द पकड़ लेंगे। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
