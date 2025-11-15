Brutal Crime: दूल्हे ने शादी से कुछ घंटे पहले की दुल्हन की हत्या, लोहे के पाइप से पीट-पीट कर ले ली जान

Groom Kills Bride: गुजरात के भावनगर में खुशियों से भरा शादी का दिन मातम (Bhavnagar Murder) में बदल गया। दुल्हन सोनी राठौड़ (22) को उसी लड़के ने मार डाला, जिसके साथ वह महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप(Live-In Violence) में रह रही थी। आरोपी साजन बारैया (26) ने सुबह-सुबह खाने और पैसे के लिए झगड़ा किया, फिर लोहे के पाइप (Iron Pipe Attack) से सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए और सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई (Groom Kills Bride)। उसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना टेकरी चौक के पास प्रभुदास तालाब इलाके में हुई। पुलिस ने बॉडी कब्जे में ले ली, पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी और साजन की तलाश शुरू कर दी।