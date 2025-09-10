गुजरात में बड़ा हादसा: फ्लोरो केमिकल्स में गैस रिसाव, 25 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती

पंचमहल के जिला कलेक्टर अजय दहिया ने कहा कि बुधवार को हुई घटना के बाद हमने 15 एम्बुलेंस मौके पर भेजी थीं। प्लांट में विस्फोट हुआ और उसके बाद गैस रिसाव हुआ, जिससे 25 कर्मचारी प्रभावित हुए। उन्हें उप-जिला अस्पताल (हलोल) के साथ-साथ दो (निजी) अस्पतालों - मां और कृपालु - में ले जाया गया है। उनकी स्थिति की जांच की जा रही है और जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होगी, उन्हें वडोदरा स्थानांतरित किया जाएगा।