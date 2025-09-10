गुजरात में बड़ा हादसा: फ्लोरो केमिकल्स में गैस रिसाव, 25 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती

Gujarat Big Accident: गुजरात के पंचमहल जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। पंचमहल जिले के घोघंबा तालुका स्थित गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड (जीएफएल) में बॉयलर फटने और उसके बाद गैस रिसाव हो गया। इस हादसे में करीब 25 कर्मचारी घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जिला प्रशासन ने बुधवार दोपहर हुई इस घटना में हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि कम से कम पांच कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि कुछ अन्य गैस रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।
पंचमहल के जिला कलेक्टर अजय दहिया ने कहा कि बुधवार को हुई घटना के बाद हमने 15 एम्बुलेंस मौके पर भेजी थीं। प्लांट में विस्फोट हुआ और उसके बाद गैस रिसाव हुआ, जिससे 25 कर्मचारी प्रभावित हुए। उन्हें उप-जिला अस्पताल (हलोल) के साथ-साथ दो (निजी) अस्पतालों - मां और कृपालु - में ले जाया गया है। उनकी स्थिति की जांच की जा रही है और जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होगी, उन्हें वडोदरा स्थानांतरित किया जाएगा।
मामले की जांच जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। पंचमहल जिले के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जे जे पटेल बचाव कार्यों का निरीक्षण करने और मामले की प्राथमिक जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।