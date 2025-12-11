“गुजरात में विकास कार्य हुआ तेज”: मुख्यमंत्री पटेल ने की अब नई घोषणा; मिलने जा रहा है 3 करोड़ का अनुदान…

Gujarat Development Work: गुजरात की सरकार ने विकासशील तालुकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी है। इसके तहत 11 अन्य तालुकों को विकासशील तालुकों में शामिल किया जाएगा। गुजरात सरकार ने यह फैसला राज्य के क्षेत्रीय विकास को मजबूती देने के लिए लिया है। इससे राज्य के विकास को संतुलित तरीके से आगे ले जाया जा सकेगा। साथ ही सरकार ने इन तालुकों में से प्रत्येक को 3 करोड़ रुपये का अनुदान देने की भी बात कही गई है।