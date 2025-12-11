11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सात साल की बेटी को दीक्षा दिला कर साध्वी बना रही मां, पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

सूरत में एक जैन पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को उसकी मां द्वारा साध्वी बनाए जाने से रोकने और बच्चों की कस्टडी पाने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 11, 2025

Gujarat court news

बेटी को दीक्षा दिलाने से रोकने के लिए पिता ने कोर्ट में मां के खिलाफ याचिका दी (फोटो- एआई जनरेटेड)

गुजरात के सूरत में एक जैन व्यक्ति ने अपनी सात साल की बेटी को साध्वी बनने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिता ने फैमिली कोर्ट से अपनी बेटी की कस्टडी की मांग करते हुए यह दावा किया है कि उसकी पत्नी उसकी इच्छा के विरुद्ध उनकी बेटी को दीक्षा दिला रही है। याचिका के अनुसार, यह शख्स और इसकी पत्नी पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।

कोर्ट ने पत्नी को नोटिस जारी किया

पिता ने 1890 के 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत याचिका दायर करते हुए कोर्ट से कहा कि उसकी बेटी के हितों की रक्षा के लिए उसे उसका कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाए। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जज एस. वी. मंसूरी ने इस व्यक्ति की पत्नी को नोटिस जारी कर उससे 22 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

2024 से अलग रह रही है पत्नी

याचिकाकर्ता की पहचान समीर शाह के रूप में हुई जो कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग का काम करता है। अडाजन के रहने वाले शाह ने कोर्ट को बताया कि 2012 में उसकी शादी हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। बार-बार होने वाले झगड़ों से परेशान होकर 2024 में उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। तब से वह लोग सूरत के नानपुरा में पत्नी के माता-पिता के पास रह रहे हैं।

बेटी को दीक्षा दिलाने को लेकर ही हुआ था झगड़ा

शाह ने बताया कि उसके और उसकी पत्नी में बेटी को दीक्षा दिलाने को लेकर काफी समय से मतभेद चल रहे थे। शाह की पत्नी फरवरी 2026 में मुंबई में होने वाले एक बड़े सामूहिक समारोह के दौरान बेटी को दीक्षा दिलाने की बात पर अड़ी हुई थी, लेकिन शाह चाहते थे कि बेटी बड़ी होने के बाद अपनी समझ से दीक्षा लेने का फैसला ले। इसी बात को लेकर पत्नी नाराज थी और अप्रैल 2024 में बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी।

पिता को बताए बिना दीक्षा दिलाने का फैसला लिया

उसने शाह से कहा कि वह घर तभी लौटेगी जब वो बेटी को दीक्षा दिलाने की बात से सहमत होगा। लेकिन बाद में पत्नी ने शाह की सहमति के बिना ही बेटी को दीक्षा दिलाने का फैसला ले लिया। याचिका के अनुसार, शाह को समाज के एक व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए दीक्षा समारोह की जानकारी मिली और उसी मैसेज में उसने अपनी बेटी का नाम दीक्षा लेने जा रहे लोगों की सूची में देखा। शाह ने आगे कहा, दीक्षा समारोह के बारे में पता चलने के बाद मैंने अपने ससुर से और समाज के बड़े लोगों से मेरी बेटी को साध्वी बनने से रोकने का अनुरोध किया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।

दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी

शाह ने कोर्ट में कहा कि, सिर्फ 7 साल की होने के चलते मेरी बेटी यह फैसला नहीं ले सकती है। उसने आगे कहा कि उसकी पत्नी उनकी बेटी को जबरदस्ती धार्मिक सभाओं में ले जाती थी। एक बार पति की मर्जी के बिना उसने बेटी को अहमदाबाद में एक धार्मिक गुरु के आश्रम में उनके साथ अकेला भी छोड़ दिया था। इसके बाद अब बच्ची को दीक्षा दिलाने का फैसला लेने के बाद पत्नी ने बेटी को मुंबई में एक जैन भिक्षु के आश्रम में छोड़ दिया। जब वह अपनी बेटी से मिलने वहां पहुंचा तो उसे बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया। शाह ने कोर्ट में बेटी के दीक्षा लेने की प्रक्रिया को रोकने की अपील करते हुए दोनों बच्चों की कस्टडी उसे दिए जाने का अनुरोध किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / National News / सात साल की बेटी को दीक्षा दिला कर साध्वी बना रही मां, पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.