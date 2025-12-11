सात साल की बेटी को दीक्षा दिला कर साध्वी बना रही मां, पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

शाह ने कोर्ट में कहा कि, सिर्फ 7 साल की होने के चलते मेरी बेटी यह फैसला नहीं ले सकती है। उसने आगे कहा कि उसकी पत्नी उनकी बेटी को जबरदस्ती धार्मिक सभाओं में ले जाती थी। एक बार पति की मर्जी के बिना उसने बेटी को अहमदाबाद में एक धार्मिक गुरु के आश्रम में उनके साथ अकेला भी छोड़ दिया था। इसके बाद अब बच्ची को दीक्षा दिलाने का फैसला लेने के बाद पत्नी ने बेटी को मुंबई में एक जैन भिक्षु के आश्रम में छोड़ दिया। जब वह अपनी बेटी से मिलने वहां पहुंचा तो उसे बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया। शाह ने कोर्ट में बेटी के दीक्षा लेने की प्रक्रिया को रोकने की अपील करते हुए दोनों बच्चों की कस्टडी उसे दिए जाने का अनुरोध किया है।