Gujarat The Statue of unity: एक हिरण को खा गया तेंदुआ, डर से सात और मरे, पब्लिक के लिए पार्क बंद

The Statue of unity: गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटि परिसर की सफारी में एक तेंदुआ घुस गया और उसने एक काले हिरण को मार दिया। तेंदुए के डर से सात अन्य हिरण भी मर गए।

अहमदाबाद•Jan 05, 2025 / 10:46 am• Ashib Khan

File Image

Gujarat The Statue of unity: गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर (The Statue of unity) की सफारी में एक तेंदुआ घुस गया और उसने एक काले हिरण को मार दिया। वहीं तेंदुए के डर से सात अन्य हिरण भी मर गए। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दरअसल पिछले 48 घंटों से वन विभाग के केवडिया संभाग के अधिकारी एक वयस्क जंगली तेंदुए की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अलर्ट पर हैं। यह तेंदुआ 2 जनवरी की रात को एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने स्थित सरदार पटेल प्राणी उद्यान में घुस आया था।

काले हिरण का किया शिकार अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तेंदुआ काले हिरण पर हमला करने और उसका शिकार करने के इरादे से पार्क में घुसा था। अधिकारियों के मुबातिक कुल 8 हिरणों की मौत हुई है, जिसमें एक तेंदुए के हमले से और बाकी सात उसके डर के कारण। अधिकारियों ने आगे कहा कि इस घटना के बाद पार्क को कुछ समय के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था और शनिवार को फिर से खोल दिया गया। पार्क में घुसने की है पहली घटना एसओयू स्थित सफारी में जंगली तेंदुए के घुसने की यह पहली घटना है। केवडिया के उप वन संरक्षक ने मामले में कहा कि जंगल सफारी चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए तेंदुओं का आना-जाना आम बात है, लेकिन बाड़बंद पार्क में घुसने की यह पहली घटना है। उन्होंने आगे कहा कि जंगल सफारी घने जंगल के बीच में स्थित है। सफारी पार्क के भीतर कई घने इलाके हैं और साथ ही केवडिया वन प्रभाग की परिधि का करीब 75 फिसदी हिस्सा भी है। हालांकि सफारी पार्क अच्छी तरह से बाड़ और सुरक्षा से घिरा हुआ है लेकिन जंगली तेंदुआ पार्क में घुसने में कामयाब हो गया और शाहकारी जानवरों के बाड़े में घुस गया। 24 घंटे की जाती है निगरानी केवडिया के उप वन संरक्षक ने कहा कि सफारी पार्क पर CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाती है और इसकी फुटेज कंट्रोल रूम में चेक की जाती है। तेंदुआ को देखने पर तुरंत गार्ड को सतर्क कर दिया गया। तेंदुए ने एक काले हिरण का शिकार किया और बाकी 7 सदमे में मृत पाए गए। यह भी पढ़ें Tamil Nadu Explosion: तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 लोगों की मौत

