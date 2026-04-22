Valsad Road Accident: शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदलीं, पिकअप वैन पलटने से 6 की मौत, 10 की हालत नाजुक

Valsad Road Accident: गुजरात के वलसाड जिले के कपराडा इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक परिवार की पिकअप वैन अचानक पलट गई, जिससे कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों में से दस की हालत गंभीर बताई जा रही है।