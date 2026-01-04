परिक्रमा सत्य की मूर्ति से जुड़ने का मार्ग: गुलाब कोठारी

यह बात पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कही। वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी पुस्तक ‘परिक्रमा-कृपा सार’ पर बोल रहे थे। कोठारी ने कहा, इस पुस्तक में दर्शन और विज्ञान भाव का विस्तार है। बीज का लक्ष्य, पेड़ बनना है। पेड़ तब बनेगा जब जमीन में गड़ेगा। जब फल बनेंगे तो सृष्टि के काम आएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन सृष्टि के लिए हुआ है। पुस्तक चर्चा के सूत्रधार इंद्रा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के मेंबर ट्रस्टी देवेन्द्र कुमार शर्मा थे।