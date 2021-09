पंजाब के राज्यपाल होंगे बनवारीलाल पुरोहित, गुरमीत सिंह बनेंगे उत्तराखंड के गवर्नर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या (Rani Maurya) का इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया। वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह (governor gurmeet singh) को राज्य के राज्यपाल का जिम्मा सौंप दिया।

राष्ट्रपति भवन की ओर से पुष्टि की गई कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मौर्या का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यह जिम्मा दिया है।

Banwarilal Purohit, presently Governor of Tamil Nadu, appointed as Governor of Punjab. RN Ravi, presently Governor of Nagaland appointed as Governor of Tamil Nadu: Rashtrapati Bhawan pic.twitter.com/hBYYv1YfXx