Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम, “उड़ता पंजाब” नहीं ये है “असली पंजाब”

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्री गुरु तेग बहादुर जी: 350वीं शहीदी शताब्दी पर पंजाब में 'श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का संगम'
Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : आज सोमवार को पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा - यह सिख इतिहास में पहली बार है जब विधानसभा का सत्र गुरु साहिब के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। इस से पहले सिख धर्म के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित भव्य समागमों का पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब में भव्यता से आगाज हो गया है। ये कार्यक्रम अपने आप में इतना सब कुछ समेटे हुए है कि श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम नजर आ रहा है, देश और दुनिया से आई संगत की उपस्थिति में, शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम के रूप में श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर 23 से 25 नवंबर तक राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया. मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिख मर्यादा के साथ गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा दल चौनी में ‘श्री अखंड पाठ साहिब’ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लिया और कहा कि वे इन कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन और समापन की कामना करते हैं
अखंड पाठ के बाद श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर बाबा बुड्ढा दल छावनी के मुख्य पंडाल में एक ऐतिहासिक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, और यहूदी धर्म के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और धार्मिक नेता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मत्था टेका और अखंड पाठ साहिब के आरंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
यह समागम न केवल गुरु साहिब को एक श्रद्धांजलि है, बल्कि उस महान विरासत को याद करने का अवसर है जिसने देश को धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े होने का मार्ग दिखाया, आने वाले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल सर्विस तक. पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो
इस से पहले सीएम भगवंत सिंह मान ने रविवार को यहां विरासत-ए-खालसा में “हिंद की चादर” नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विरासत को दिखाने वाली एक खास प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें हर वर्ग के लोग आए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदर्शनी को सोच-समझकर पांच अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है: जन्म और शुरुआती जीवन, आध्यात्मिक जीवन, गुरुत्व की रोशनी, नेकी का रास्ता और शहादत, हर हिस्सा गुरु के जीवन के एक अहम हिस्से को सामने लाता है
साथ ही विरासत-ए-खालसा के सामने से शाम को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने आत्मीयता से भाग लिया, इसके बाद विरासत-ए-खालसा में ही जबरदस्त ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें ड्रोन से बनी आकाशीय आकृतियों को देख हर कोई रोमांचित और आनंदित हो उठा, ये शो लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े 142 गांवों और कस्बों के विकास के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह केवल धन नहीं, गुरु साहिब के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रदर्शन है। पार्टी के हर सदस्य, चाहे वह मंत्री हो या विधायक, इस पूरे आयोजन को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर काम कर रहा है - बिना किसी राजनीतिक लाभ की चाहत के।
