Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम, “उड़ता पंजाब” नहीं ये है “असली पंजाब”

साथ ही विरासत-ए-खालसा के सामने से शाम को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने आत्मीयता से भाग लिया, इसके बाद विरासत-ए-खालसा में ही जबरदस्त ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें ड्रोन से बनी आकाशीय आकृतियों को देख हर कोई रोमांचित और आनंदित हो उठा, ये शो लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े 142 गांवों और कस्बों के विकास के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह केवल धन नहीं, गुरु साहिब के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रदर्शन है। पार्टी के हर सदस्य, चाहे वह मंत्री हो या विधायक, इस पूरे आयोजन को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर काम कर रहा है - बिना किसी राजनीतिक लाभ की चाहत के।