Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम, “उड़ता पंजाब” नहीं ये है “असली पंजाब”

Guru Tegh Bahadur Martyrdom events : श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के मुख्य कार्यक्रमों का श्री आनंदपुर साहिब में भव्य आगाज। अखंड पाठ, सर्वधर्म सम्मेलन, ड्रोन शो और विधानसभा के विशेष सत्र की पूरी जानकारी पढ़ें। CM मान ने 71 करोड़ की राशि जारी की।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Kripashankar

Nov 24, 2025

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्री गुरु तेग बहादुर जी: 350वीं शहीदी शताब्दी पर पंजाब में 'श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का संगम'

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : आज सोमवार को पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा - यह सिख इतिहास में पहली बार है जब विधानसभा का सत्र गुरु साहिब के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। इस से पहले सिख धर्म के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित भव्य समागमों का पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब में भव्यता से आगाज हो गया है। ये कार्यक्रम अपने आप में इतना सब कुछ समेटे हुए है कि श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम नजर आ रहा है, देश और दुनिया से आई संगत की उपस्थिति में, शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम के रूप में श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर 23 से 25 नवंबर तक राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया. मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिख मर्यादा के साथ गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा दल चौनी में ‘श्री अखंड पाठ साहिब’ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लिया और कहा कि वे इन कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन और समापन की कामना करते हैं

अखंड पाठ और सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन

अखंड पाठ के बाद श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर बाबा बुड्ढा दल छावनी के मुख्य पंडाल में एक ऐतिहासिक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, और यहूदी धर्म के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और धार्मिक नेता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मत्था टेका और अखंड पाठ साहिब के आरंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

यह समागम न केवल गुरु साहिब को एक श्रद्धांजलि है, बल्कि उस महान विरासत को याद करने का अवसर है जिसने देश को धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े होने का मार्ग दिखाया, आने वाले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल सर्विस तक. पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो

श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन

इस से पहले सीएम भगवंत सिंह मान ने रविवार को यहां विरासत-ए-खालसा में “हिंद की चादर” नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विरासत को दिखाने वाली एक खास प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें हर वर्ग के लोग आए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदर्शनी को सोच-समझकर पांच अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है: जन्म और शुरुआती जीवन, आध्यात्मिक जीवन, गुरुत्व की रोशनी, नेकी का रास्ता और शहादत, हर हिस्सा गुरु के जीवन के एक अहम हिस्से को सामने लाता है

नगर कीर्तन और आकर्षक ड्रोन शो

साथ ही विरासत-ए-खालसा के सामने से शाम को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने आत्मीयता से भाग लिया, इसके बाद विरासत-ए-खालसा में ही जबरदस्त ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें ड्रोन से बनी आकाशीय आकृतियों को देख हर कोई रोमांचित और आनंदित हो उठा, ये शो लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े 142 गांवों और कस्बों के विकास के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह केवल धन नहीं, गुरु साहिब के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रदर्शन है। पार्टी के हर सदस्य, चाहे वह मंत्री हो या विधायक, इस पूरे आयोजन को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर काम कर रहा है - बिना किसी राजनीतिक लाभ की चाहत के।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Nov 2025 05:46 pm

Published on:

24 Nov 2025 05:45 pm

Hindi News / National News / Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम, “उड़ता पंजाब” नहीं ये है “असली पंजाब”

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना

पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिजेंद्र यादव
पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.