ज्ञानवापी मस्जिद केसः प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर हंगामा, DU में छात्रों का प्रदर्शन

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था। इसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल ने एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अब छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया।

Updated: May 21, 2022 01:34:01 pm

ज्ञानवापी मस्जिद में निकले शिवलिंग मामले को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के बीच दिल्ली यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को लेकर जमकर विवाद हुआ और इसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर रतनलाल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों की नाराजगी देखने को मिली। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी का विरोध किया। छात्रों ने मांग की जल्द से जल्द प्रोफेसर को छोड़ा जाए। बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल ने कहा था कि इतिहास का छात्र हूं और इतिहास का छात्र अपने हिसाब से चलता है।

Gyanvapi Masjid Case Uproar Over Arrest Of Professor Ratan Lal Students Protest In DU