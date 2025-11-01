‘एजेंट को दिए थे 50 लाख’: अमेरिका जाने के ‘डंकी रूट’ पर ग्वाटेमाला में हरियाणा के युवक की हत्या

युवराज के मामा गुरपेज सिंह ने बताया कि उसने 12वीं पास कर ली थी और परिवार का भरण-पोषण करना चाहता था। हमें बताया गया था कि वह संपर्कों के जरिए सुरक्षित अमेरिका पहुंच जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, युवराज 13 अक्टूबर 2024 को घर छोड़कर निकले थे। हरियाणा के तीन ट्रैवल एजेंटों (देवेंद्र चीम, नवजोत दुषैं और नवनीत उर्फ नीतू उर्फ माइकल) ने सुरक्षित यात्रा का वादा कर परिवार से भारी रकम वसूली। कुल 40-50 लाख रुपये दिए गए, जिनमें 16 लाख की पहली किश्त शामिल थी। लेकिन भुगतान के तुरंत बाद युवराज से संपर्क टूट गया।