बिहार में प्रियंका गांधी का हमला: ‘डबल इंजन असल में सिंगल इंजन, महिलाएं असुरक्षित, बेरोजगारी चरम पर’

Bihar Elections: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के बेगूसराय और बछवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ‘डबल इंजन’ की सरकार को ‘सिंगल इंजन’ करार देते हुए कहा कि बिहार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रियंका ने कहा, 'मेरी समझ से बिहार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। भाजपा में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं होती। यह सरकार केंद्र से चल रही है... इसलिए यह डबल इंजन असल में सिंगल इंजन है।'