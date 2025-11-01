बिहार में प्रियंका गांधी का हमला: ‘डबल इंजन असल में सिंगल इंजन, महिलाएं असुरक्षित, बेरोजगारी चरम पर’

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Photo-IANS)
Bihar Elections: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के बेगूसराय और बछवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ‘डबल इंजन’ की सरकार को ‘सिंगल इंजन’ करार देते हुए कहा कि बिहार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रियंका ने कहा, 'मेरी समझ से बिहार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। भाजपा में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं होती। यह सरकार केंद्र से चल रही है... इसलिए यह डबल इंजन असल में सिंगल इंजन है।'
बेगूसराय में प्रियंका गांधी ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि अचानक ऐसे मुख्यमंत्री थोप दिए जाते हैं जिन्हें जनता नहीं जानती। अगर डबल इंजन है, तो पहले राज्य की जनता की बात सुनो। उन्हें अधिकार दो। वे चुनेंगे। आप यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
मोकामा हत्याकांड का जिक्र करते हुए प्रियंका ने बिहार में कानून-व्यवस्था की बदहाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि बिहार के लोग हर दिन क्या झेल रहे हैं। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या वह सुरक्षित है। शाम को बाहर निकलते समय उसे डर लगता है। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, दलितों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। दो दिन पहले एक नेता की हत्या कर दी गई। उससे पहले व्यापारियों की हत्या हुई। इसी तरह ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं।
प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को बिहार का सबसे बड़ा संकट बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है... लोग पलायन कर रहे हैं... स्वास्थ्य सेवा ठप है। बिहार में जो शिक्षा सुविधाएँ पहले थीं, वे अब खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर पूछते हैं कि कितने करोड़ देने चाहिए, लेकिन पिछले 20 साल में रोजगार क्यों नहीं दिया? यहाँ के लोग रोज़ी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के पिछले 20 सालों में रोजगार क्यों नहीं दिया? वे अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं?
प्रियंका ने कांग्रेस के योगदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार में आप जितने भी कारखाने देखते हैं, वे कांग्रेस की पहल पर बने थे; आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए थे। उन्होंने महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की 10,000 रुपये की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'उन्होंने बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बस चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये बांट दिए। उनके इरादे ठीक नहीं हैं।'
प्रियंका ने सत्ताधारी दलों पर वोट चोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब जनता जागरूक हो जाती है, तो महलों में रहने वाले और अपनी छवि चमकाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले राजनेता डरने लगते हैं। इसीलिए वे वोट चोरी का सहारा लेते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के शोषण को खत्म करने और समाज में समानता की मांग की।
