Tejas Crash पर HAL की पहली प्रतिक्रिया, पायलट की मौत पर दिया स्पष्टीकरण

दुबई एयर शो 2025 में क्रैश हुए भारतीय लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण करने वाली इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में एचएएल ने इसे असाधारण परिस्थितियों के कारण हुई एक अलग घटना बताया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। शहीद नमांश स्याल मूलत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।