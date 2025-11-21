दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ तेजस, देखिए दिल दहला देने वाला Video

तेजस के आखिरी पल कैमरे में कैद (फोटो सोशल मीडिया)
दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायु सेना ने पुष्टि की है कि इस घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई है। एयर शो में प्रदर्शन में भाग ले रहा तेजस शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
एयर शो में मौजूद लोगों ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के अंतिम क्षणों का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़ाकू विमान टेक ऑफ के कुछ देर बाद जमीन पर गिर जाता है। इस भयानक मंजर को देखकर ऐसा लगता है कि तेजस में टेक ऑफ के बाद कोई तकनीकी खराबी आई और वो क्रैश हो गया।
हवाई अड्डे के निकट दुर्घटना स्थल पर आग के गोले के बाद घने काले धुएं का गुबार उठने लगा। एयर शो को देखने पहुंचे दर्शकों में दहशत फैल गई। वायरल मीडिया में देखा जा सकता है कि लड़ाकू विमान जमीन से टकराता है और तेज धमाके के साथ वहां आग लग जाती है।
भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा कि एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना को इस हादसे पर गहरा दुख है और वह इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है।
