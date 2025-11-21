दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ तेजस, देखिए दिल दहला देने वाला Video

दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायु सेना ने पुष्टि की है कि इस घटना में विमान के पायलट की मौत हो गई है। एयर शो में प्रदर्शन में भाग ले रहा तेजस शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।