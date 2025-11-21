ऑपरेशन सिंदूर में तेजस ने पाकिस्तान के छुड़ाए थे छक्के: जानें स्वदेशी लड़ाकू विमान की खूबियां,क्षमता और ताकत

स्वदेशी विमान तेजस दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर है –इसका वजन सिर्फ 6.5 टन, लंबाई 13.2 मीटर है। डेल्टा विंग डिजाइन से 9G तक मैन्यूवर कर सकता है। इंजन जीई F404-IN20 (84 kN थ्रस्ट) से अधिक 1.8 गति और इसकी रेंज 3,200 किलोमीटर है। पेलोड 3.5 टन – 4 BVR मिसाइलें (अस्त्र Mk1), 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें (R-73), बम और रॉकेट। डीआरडीओ का 'स्वयं रक्षा कवच' EW सूट दुश्मन रडार से बचाता है। इसका उत्तम AESA रडार 18 मोड्स में काम करता है – 4 टारगेट एक साथ लॉक करता है। इसके कॉकपिट में HUD, MFD स्क्रीन और जीरो-जीरो इजेक्शन सीटें हैं। Mk1A वर्जन में 70% स्वदेशी कंटेंट हैं। कुल 40+ तेजस IAF में, 97 Mk1A का ऑर्डर है।