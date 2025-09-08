उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को इन दो पार्टियों ने दिया समर्थन, सुदर्शन रेड्डी बोले- जीत निश्चित

Vice Presidential Election: देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए कल यानी मंगलवार को चुनाव होने है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के बीच मुकाबला है। इसी बीच सोमवार को इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन करने की अपील की। दोनों नेताओं से मुलाकात करने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत निश्चित है।