उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को इन दो पार्टियों ने दिया समर्थन, सुदर्शन रेड्डी बोले- जीत निश्चित

मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी।

भारत

Ashib Khan

Sep 08, 2025

सुदर्शन रेड्डी से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने की मुलाकात (Photo-IANS)

Vice Presidential Election: देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए कल यानी मंगलवार को चुनाव होने है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के बीच मुकाबला है। इसी बीच सोमवार को इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन करने की अपील की। दोनों नेताओं से मुलाकात करने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत निश्चित है।

मुलाकात के बाद क्या बोले चंद्रशेखर आजाद

आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा- मैंने सुदर्शन रेड्डी के फैसले पढ़े जिनसे साबित हुआ कि जब भी उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल किया, वह गरीबों, किसानों, कमजोरों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों के पक्ष में थी। 

‘हमें उनकों ताकत देनी चाहिए’

उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को ताकत दें जिसने जीवन भर न्यायपालिका की सेवा की और वंचितों और कमजोरों की आवाज़ बनने के लिए काम किया।

हम उन्हें वोट देंगे-बेनीवाल

आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा- बी सुदर्शन रेड्डी ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं और हमेशा न्यायालयों का सम्मान बनाए रखा है। देश के मौजूदा हालात ने जवानों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को ठगा हुआ महसूस कराया है। हम कल के चुनाव में उन्हें वोट देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, तो राज्यसभा सुचारू रूप से चलेगी और देश की जनता को भी एक अच्छे व्यक्ति के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। 

रेड्डी ने आभार किया व्यक्त

सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा- मुझे समर्थन देने के लिए मैं हनुमान बेनीवाल का आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरे जीवन का एक यादगार क्षण है, जब हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक अपना समर्थन देने आए।

आजाद ने दी संविधान की किताब

उन्होंने आगे कहा-मुझे बहुत खुशी है कि चंद्रशेखर ने आज मुझे संविधान की किताब दी है। यह मेरे लिए सबसे अनमोल चीज़ है। हम दोनों को इस संविधान पर पूरा भरोसा है, और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।

