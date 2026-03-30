उदयातिथि ने सुलझाया भ्रम, 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी हनुमान जयंती, ज्योतिषियों ने किया स्पष्ट



इस बार हनुमान जयंती का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा, जो पूरे दिन को और भी शुभ बना देगा। ध्रुव योग सूर्योदय से लेकर दोपहर लगभग 2 बजकर 20 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जबकि हस्त नक्षत्र पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है। ऐसे शुभ संयोग में व्रत, पूजा-पाठ और हनुमान जी की आराधना का खास महत्व होता है। भक्त इस दिन मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। कुल मिलाकर अब स्थिति स्पष्ट है कि इस वर्ष हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को ही मनाई जाएगी। श्रद्धालु भी अब उसी दिन के अनुसार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उत्साह के साथ इस पर्व का इंतजार कर रहे हैं।