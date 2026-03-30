उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ से अप्रैल के पहले सप्ताह तक बारिश और ठंडक जारी

Weather Update: उत्तर-पश्चिम भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण कई राज्यों में आंधी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार यह गतिविधि विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 31 मार्च तक बनी रहने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। ये सभी मौसम में बदलाव का इशारा कर रहे हैं।