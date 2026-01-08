यूपी से आई खौफनाक खबर, बलात्कार के बाद महिला की हत्या, पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाया

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की उम्र 30 से 32 वर्ष के बीच है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाया जाएगा। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV भी खंगाल रही है, ताकि कोई सुराग मिल सके। इसके अलावा, गुमशुदा महिलाओं के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले भी एक महिला का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। जांच में यह बात सामने आई थी कि मृतका की हत्या उसके ही बेटे ने पैसों के विवाद के चलते कराई थी।