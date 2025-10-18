कैथल मिली क्रोमाइलेक्ट्रिक पेट्रोलियम कंपनी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ टाॅक्टर्स सार्कर में नशीला पदार्थ सामाग्री काटी जा रही है। इस पर चिल्ला के नेतृत्व में सिद्धार्थ और मुकेश की टीम ने हाईवे पर नाकाबंदी की। कार सवारों को रवाना किया गया, तो चालक डर गए। जांच के दौरान बोगियों के डिग्गियों से 21 कट्टन पैक 305 किल डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुराने राजस्थान से ये माल पंजाब ले जा रहे थे, जहां नशे की मांग ज्यादा है। ईसा मसीह ने कहा है कि क्रूज कारों का इस्तेमाल टीचर पुलिस को चकमा देने के लिए किया जाता है, क्योंकि शायद यही चलता है।