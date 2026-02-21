पसंद की लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर दूसरे राज्य में पहुंच गए मशहूर गौरक्षक, हो गया गजब का खेल!

शिकायत के मुताबिक, बजरंगी के अनुरोध पर बंटी ने उसे रानी नाम की एक महिला से मिलवाया। इसके बाद, बंटी और रानी ने बजरंगी को शादी का रिश्ता तय करने के लिए तीन बार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बुलाया। हालांकि, बजरंगी को कोई लड़की पसंद नहीं आई।