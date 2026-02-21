21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पसंद की लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर दूसरे राज्य में पहुंच गए मशहूर गौरक्षक, हो गया गजब का खेल!

हरयाणा के प्रसिद्ध गौरक्षक बिट्टू बजरंगी (फरीदाबाद निवासी, नूंह हिंसा आरोपी) के साथ शादी के नाम पर ठगी हुई। एक व्यक्ति (बंटी) ने उनकी पसंद की लड़की से शादी करवाने का वादा कर 30,000 रुपये लिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 21, 2026

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

हरयाणा के मशहूर गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के साथ उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हो गया है। वह फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दरअसल, एक शख्स ने गौरक्षक को ठग लिया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, शख्स ने बिट्टू से वादा किया था कि वह उनकी पसंद की लड़की से उनकी शादी कराएगा। इसके बदले ठग ने उनसे 30,000 रुपये भी ले लिए।

बजरंगी ने कहा था- शादी के लिए अच्छी लड़की बताओ

पुलिस ने बताया कि बजरंगी की शिकायत के आधार पर आरोपी और उसके साथियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिट्टू बजरंगी का आरोप है कि उन्होंने बंटी से उनकी शादी कराने की इच्छा जाहिर की थी।

बजरंगी ने बिट्टू से खुलकर कहा था कि अगर उसे कोई सही लड़की के बारे में पता हो तो वह जानकारी दे। पुलिस ने बताया कि बंटी बजरंगी के पड़ोसी का रिश्तेदार है।

तीन बार अलीगढ़ गए बजरंगी

शिकायत के मुताबिक, बजरंगी के अनुरोध पर बंटी ने उसे रानी नाम की एक महिला से मिलवाया। इसके बाद, बंटी और रानी ने बजरंगी को शादी का रिश्ता तय करने के लिए तीन बार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बुलाया। हालांकि, बजरंगी को कोई लड़की पसंद नहीं आई।

कई सारे रिश्तों को रिजेक्ट करने के बाद बंटी ने बजरंगी को एक और लड़की की तस्वीर दिखाई। जो उसे पसंद आ गई। पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर, 2025 को बंटी और रानी ने उस लड़की के साथ रिश्ता तय कराया। शादी 7 फरवरी को फाइनल हुई थी।

इस वजह से भेजे 30 हजार

शिकायत के मुताबिक, बजरंगी ने 6 फरवरी को दुल्हन के लिए कपड़े खरीदने के लिए आरोपी को 30 हजार रुपये भेजे। इसके बाद, वह हरियाणा से बारात लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। जब वह अलीगढ़ पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला।

बजरंगी ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी अलीगढ़ में कहीं नहीं मिले। रानी और बंटी दोनों ने अपने फोन बंद कर लिए थे।

जब बजरंगी ने दुल्हन को फोन किया तो उसने साफ कहा कि उसे शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

21 Feb 2026 05:05 pm

Published on:

21 Feb 2026 05:04 pm

Hindi News / National News / पसंद की लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर दूसरे राज्य में पहुंच गए मशहूर गौरक्षक, हो गया गजब का खेल!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बुरे फंसे भाजपा विधायक, ठेकेदार से लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, 2 PA भी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

‘भारत मंडपम में शर्ट क्यों उतारी?’ दिल्ली पुलिस का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप, नेपाल से जुड़े साजिश के तार!

ai summit youth congress
राष्ट्रीय

कोर्ट में चल रहा था तलाक का केश, सड़क पर मिल गई पत्नी, पति ने बरसा दी गोलियां

राष्ट्रीय

AI और रक्षा क्षेत्र में भारत-ब्राजील साथ, जानिए कैसे टूटेगा चीन का घमंड

India Brazil relations
कारोबार

हैदराबाद हाउस में भारत और ब्राजील की महाबैठक, जानिए किन मुद्दों पर हुई बात

India Brazil Agreements
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.