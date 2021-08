किसानों पर लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत, मोदी सरकार को बताया 'सरकारी तालिबानी'

करनाल। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों (Farms Law) की वापसी की मांग को लेकर बीते करीब 9 महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच कई बार समाधान की कोशिश और टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। केंद्र सरकार पर लगातार हमलाकर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत (BKU Leader Rakesh Tikait) ने अब एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है।

हरियाणा में बीते दिन किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना से राकेश टिकैत भड़क गए हैं। रविवार को उन्होंने हरियाणा के नूंह में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कल (शनिवार) एक अधिकारी ने (पुलिसकर्मियों को) किसानों के सिर पर वार करने का आदेश दिया था। वे हमें खालिस्तानी कहते हैं। अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे, तो हम कहेंगे कि 'सरकारी तालिबानी' ने देश पर कब्जा कर लिया है। वे 'सरकारी तालिबानी' हैं।

टिकैत ने आगे कहा कि किसानों का सिर फोड़ने की बात कहने वाले अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाए। वह IAS अधिकारी (करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा) 'सरकारी तालिबानी' के पहले कमांडर हैं।

