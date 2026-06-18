अखिलेश यादव का कौन सांसद करेगा सपा में बगावत का नेतृत्व? यूपी के मंत्री ने किया इशारा

Samajwadi Party Split News: ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के बाद अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा तेज हो गई है। बुधवार को यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। इसके बाद गुरुवार को राजभर ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इन बागी सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा।