IPS suicide: पूरन की आत्महत्या मामले में हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिजारनिया हटाए गए, इनको बनाया गया रोहतक का एसपी

IPS Suicide Case News: आईपीएस अधिकारी पूरन की आत्महत्या मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया गया है। रोहतक में बिजारनिया की जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को नया एसपी बनाया गया है।

2 min read

रोहतक

image

Swatantra Mishra

Oct 11, 2025

IPS Y Puran Kumar Death Mystery

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामला (Photo-IANS)

IPS Puran Kumar Suicide Case: आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की कथित आत्महत्या में नाम आने के बाद हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया गया है। बिजारनिया की जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का एसपी बनाया गया है। बिजारनिया को फिलहाल कोई पद नहीं दिया गया है।

7 अक्टूबर को पूरन कुमार की हुई थी मौत

7 अक्टूबर को एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद देशव्यापी आक्रोश के बीच यह कदम उठाया गया है। इस मामले को लेकर दलित संगठन और राजनीतिक नेता त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस को 7 अक्टूबर की दोपहर करीब 1:30 बजे घटना की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को सेक्टर 11 से सुसाइड नोट हथियार और अन्य संबंधित सामग्री मिली।

सोनिया गांधी ने अमनीत कुमार को ​लिखा पत्र

इस मामले पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिवंगत पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि पूरन कुमार की मौत याद दिलाती है कि कैसे वरिष्ठ दलित नौकरशाह भी सामाजिक समानता के अधिकारों से वंचित हैं?

'उनके समर्पण से ​हमें मिलती रहेगी प्रेरणा'

सोनिया गांधी ने कहा, "उनकी देशभक्ति और प्रतिबद्धता हमें हमारे बड़ों का त्याग और समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को भी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे आपको इस कठिन समय का सामना करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करें।"

इन नेताओं ने भी तत्काल न्याय की मांग की

पूरन कुमार मामले को लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने तुरंत न्याय की मांग की है। 9 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अमनीत कुमार के घर गए, जहाँ उन्होंने ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।

दलित संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की दी चेतावनी

9 अक्टूबर की शाम को दलित संगठन के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकत्र हुए और डीजीपी, एसएसपी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की तथा कार्रवाई में देरी होने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।

दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एडीजी लेवल अधिकारी की मौत को पांच दिन हो गए, अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है।

Published on:

11 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / National News / IPS suicide: पूरन की आत्महत्या मामले में हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिजारनिया हटाए गए, इनको बनाया गया रोहतक का एसपी

