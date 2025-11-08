Haryana News: किसानों के लिए खुशखबरी, इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देने का किया ऐलान

Haryana News: हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने फल-फूल और सब्जियों सहित मसालों की खेती करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल के तहत किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को नए बाग लगाने पर 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। सब्सिडी सहायता की अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक है।