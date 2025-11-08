Haryana News: किसानों के लिए खुशखबरी, इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देने का किया ऐलान

हरियाणा में किसानों को मिलेगी अनुदान राशि (Photo-IANS)
Haryana News: हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने फल-फूल और सब्जियों सहित मसालों की खेती करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल के तहत किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को नए बाग लगाने पर 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। सब्सिडी सहायता की अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक है।
बता दें कि ये पैसे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा और हॉर्टनेट पोर्टल (hortnet.hortharyana.gov.in) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
हरियाणा के इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए;
