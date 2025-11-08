Patrika LogoSwitch to English

Haryana News: किसानों के लिए खुशखबरी, इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देने का किया ऐलान

हरियाणा में सरकार फल-फूल, सब्जी और मसालों की खेती करने वाले किसानों को अनुदान राशि देगी।

less than 1 minute read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Ashib Khan

Nov 08, 2025

हरियाणा में किसानों को मिलेगी अनुदान राशि

हरियाणा में किसानों को मिलेगी अनुदान राशि (Photo-IANS)

Haryana News: हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने फल-फूल और सब्जियों सहित मसालों की खेती करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल के तहत किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को नए बाग लगाने पर 24 हजार 500 रुपये से लेकर एक लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। सब्सिडी सहायता की अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक है।

बैंक खाते में आएंगे पैसे

बता दें कि ये पैसे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा और हॉर्टनेट पोर्टल (hortnet.hortharyana.gov.in) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

कितने मिलेंगे पैसे

  • नए बाग लगाने के लिए 24,500 से 1,40,000 रुपये प्रति एकड़
  • एकीकृत मॉडल के तहत सब्जी की खेती के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़
  • मसाला खेती के लिए 15,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़
  • अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़
  • फूलों की खेती के लिए 8,000 से 40,000 रुपये प्रति एकड़
  • सुगंधित पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़
  • सुगंधित पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़

किन-किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

हरियाणा के इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए;

  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक खाते की पूरी जानकारी
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

